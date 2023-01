Apps van VRT MAX en VRT NWS nu ook op maat van automobilisten

Voortaan kun je ook in de auto op een veilige manier luisteren naar alle radioprogramma's, podcasts en digitale streams van VRT. De apps van VRT MAX en VRT NWS zijn vanaf nu beschikbaar voor Apple CarPlay en Android Auto. "Met de lancering van onze car apps maken we al onze sterke VRT-audiocontent nog makkelijker toegankelijk in de wagen. Een nieuwe service dus, voor onze luisteraars", zegt Ruth Degraeve, manager VRT MAX en Digitale Bestemmingen.