VUB huurt masseurs in om blokkende studenten tot rust te brengen

De blok is een drukke periode voor veel studenten. Zij studeren voor de aankomende examens en hebben dan ook weinig beweging. Bij de Vrije Universiteit Brussel heeft men daar wat op gevonden. De VUB heeft namelijk masseurs ingehuurd om de studenten bij een massage tot rust te laten komen.

"Ze krijgen een stoelmassage van vijftien minuten, waarbij vooral de schouders en de nek gemasseerd worden", zegt Vaya Jansen van vayamassage. "Ze zitten meestal in dezelfde houding te studeren dus die rug en nek lijden daar wel onder. De massage vermindert de stress en zorgt voor een betere nachtrust en we proberen de spanningen die er zitten, er toch wel uit te krijgen. Wat ook helpt zijn ademhalingsoefeningen. Die kunnen de studenten tussendoor doen als ze een korte pauze nemen om zo tot rust te komen. Vorige week zijn we langs geweest op de campus in Etterbeek en deze week is de campus van Jette aan de beurt. De studenten moeten zelf niks betalen voor de massage; die is voor rekening van de VUB", zegt Vaya Jansen nog.