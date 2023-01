Eindejaarsevenement "Winter in Antwerpen" lokt bijna 1,3 miljoen bezoekers

"We voelen de crisis wel", zegt een vrouw in een kraam met lederwaren. "Wij verkopen natuurlijk een luxe-artikel. Er waren dus wel veel mensen, maar weinig kopers. Het is toch een groot verschil in vergelijking met 2019. Maar we komen zeker terug volgend jaar. We staan hier al 10 jaar. We hebben Leuven en Gent ook gedaan, maar Antwerpen blijft toch onze thuishaven."

Een standhouder op de Groenplaats, die onder meer fleece panty's en kerstsokken verkocht, zag minder volk passeren. "Op de andere plaatsen, waar we vaak gingen kijken, is het veel drukker. Dat scheelt natuurlijk wel. We staan hier ook achter de ijspiste, ze lopen gewoon om ons heen. Hier is ook geen sfeer. Op de Suikerrui heb je die mooie lichtjes. Daar stonden we vroeger, maar daar staan nu geen kramen meer. Volgend jaar kiezen we dus toch een andere plek, want we komen wel zeker terug."