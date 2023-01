Zeventiger rijdt met scootmobiel in water in Leuven, brandweer moet hem redden

Een zeventiger uit Leuven is door een stuurfout maandag rond 11 uur met zijn scootmobiel in de Vunt, een kleine rivier langs de Strijderstraat, terechtgekomen. Twee getuigen die de man het water zagen inrijden, gingen hem onmiddellijk achterna, maar slaagden er niet in hem weer op vaste grond te krijgen. Ze ondersteunden de man tot de brandweer ter plaatse was.

Met behulp van een ladder kon de zeventiger uit de rivier worden gehaald. Hij werd met een ziekenwagen overgebracht naar het Heilig Hartziekenhuis in Leuven, maar op het eerste zicht bleek hij niet gewond te zijn. De scootmobiel werd door de brandweer uit het water gehaald.