Zware straf voor overvaller die bejaarde vrouwen brutaal beroofde

In juli vorig jaar verspreidde de politie een opsporingsbericht voor de man, die onder meer in Brussel, Ganshoren en Sint-Jans-Molenbeek verschillende oudere vrouwen van hun handtas had beroofd. De man wachtte telkens tot de slachtoffers de hal van hun appartement betraden, waarna hij mee naar binnen glipte en de vrouwen een zware klap of duw gaf. Bij een van de feiten gaf de dader het bejaarde slachtoffer ook een trap in de ribben.

Dankzij verschillende bruikbare tips kon de politie een verdachte identificeren en op 27 juli arresteren. De veertiger bleek al meermaals veroordeeld te zijn en was sinds april 2022 vrij onder voorwaarden. Tijdens het proces bleek dat de man het eerste feit kort na zijn vrijlating pleegde. In de weken die volgden sloeg hij nog minstens vijf keer toe.