11 internaten in Limburg dreigen te verdwijnen tenzij ze fusioneren: "Wachtlijsten voor jongerenwelzijn zullen nog langer worden"

De internaten van het vrij onderwijs in Limburg maken zich zorgen over hun voortbestaan. 11 van de 14 internaten zouden volgens het nieuwe decreet dat de Vlaamse overheid voorbereidt te klein zijn. Een internaat zal in de toekomst minstens 65 leerlingen moeten opvangen, wil het nog recht hebben op subsidies. Volgens An Vandevenne, internaatsbeheerder van het internaat van het Sint-Franciscuscollege in Heusden-Zolder zijn er dan maar drie mogelijke scenario's. "Ofwel moeten we fusioneren met 1 of meerdere andere internaten in de buurt. Ofwel moeten we onze prijzen aanpassen, maar dat is moeilijk omdat we nog maar onlangs de gestegen inflatie en energieprijzen hebben moeten doorrekenen. Ofwel zouden we moeten sluiten."