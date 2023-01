24 hulpverleners staan terecht op Lesbos, "Absurd proces", zegt Wies De Graeve van Amnesty International

De bekendste beklaagde is Sarah Mardini. Zij moest zelf als Syrische vluchtelinge naar de kust zwemmen in 2015, samen met haar zus Yusra, en kwam daarna terug naar Lesbos met een medebeklaagde, de Ier Seán Binder. De zussen Mardini waren zwemkampioenen in eigen land en Yusra werd opgenomen in het Olympische vluchtelingenteam op de Spelen van Peking in 2016. Sarah moest in 2018 voor 100 dagen in voorhechtenis de cel in en kwam dan op borgtocht vrij. De Netflixfilm "The Swimmers" uit 2022 is op hun verhaal gebaseerd.