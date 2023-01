Meer dan 650 nieuwe werknemers bij Leuvens technologiebedrijf Imec: “Nooit eerder zoveel vacatures ingevuld”

Technologiebedrijf Imec, dat haar hoofdzetel heeft in Leuven, heeft afgelopen jaar een recordaantal mensen aangeworven. Het gaat om meer dan 650 vacatures die werden ingevuld. “Het is zeker uitzonderlijk voor ons. We zijn een groot bedrijf met een natuurlijk verloop en mensen die doorgroeien binnen het bedrijf zelf”, zegt teamleader talentwerving Annelien Buedts. “Imec is een unieke en gerenommeerde speler in de halfgeleider industrie en we merken dat de vraag naar onze expertise wereldwijd groeit.”