Deinze en omgeving in de ban van roze gloed aan de hemel

Nog een reden waarom de gloed nu meer te zien is dan vroeger is dat de tomatenkweker ervoor kiest om de planten nu alleen te belichten als de planten zwak staan. "Vorig jaar belichtten we 17 uur per dag aan een stuk door. Met de hoge energiekosten doen we dat nu alleen als het nodig is en voor kortere periodes." Vandaar dat de gordijnen meer open en dicht gaan en de gloed dus meerdere keren per dag enkele minuten zichtbaar is.