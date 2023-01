Antwerpse politiek reageert geschokt op dood 11-jarig meisje bij drugsaanslag in Merksem

Antwerps PVDA-fractieleider Peter Mertens zegt dat "het ondenkbare gebeurd is". "Een kind van 11, omgekomen door kogels in de geweldspiraal van de drugsoorlog", aldus Mertens. "Het drugsgeweld aanpakken is een complexe zaak. Daar zijn middelen voor nodig. Maar wellicht ook een andere aanpak. Dat was mijn mening in september. Dat is ze ook vandaag."