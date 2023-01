Armenië weigert dit jaar Russische troepen te ontvangen voor militaire oefeningen

Armenië weigert om dit jaar militaire oefeningen te organiseren van de CSTO, de door Rusland geleide militaire alliantie. "In de huidige omstandigheden is dat niet aangewezen", zegt premier Nikol Pasjinian. Armenië is altijd sterk afhankelijk geweest van Rusland, maar neemt de laatste tijd meer afstand omdat het zich onvoldoende gesteund voelt in het conflict rond Nagorno-Karabach.