Arteveldehogeschool gaat eerste opleiding Toegepaste Psychologie in Oost-Vlaanderen aanbieden

In Vlaanderen is er een nijpend tekort aan psychologische consulenten. Het hoeft daarom geen verbazing te wekken dat de Arteveldehogeschool een opleiding Toegepaste Psychologie gaat inrichten. Opvallender is dat het de eerste opleiding van die aard in Oost-Vlaanderen is. “Dat komt door een lange aanvraagprocedure”, zegt Christel Verhas, directeur van het expertisedomein Mens en Samenleving aan de hogeschool. “We moesten eerst aantonen dat er voldoende vraag is naar een dergelijke opleiding in de regio.”