Autobestuurder rijdt tegen vrachtwagen en overlijdt op E34 in Lille

Rond 0.45 uur is een bestuurder met zijn auto ingereden op een rijdende vrachtwagen. Dat gebeurde ter hoogte van de afrit Beerse in Lille, richting Antwerpen. De auto kwam vast te zitten onder de aanhangwagen van de vrachtwagen. De vrachtwagenbestuurder stopte op de pechstrook. Daar koppelde hij de aanhangwagen los, omdat die in brand was gevlogen. Ook de auto vatte vuur. De bestuurder is omgekomen in zijn auto. Alle hulp kwam te laat.

In de aanhangwagen zaten onderdelen van Daf Trucks. Voor de bluswerken was de E34 een tijd lang in beide richtingen afgesloten. De snelweg lag ook vol brokstukken.