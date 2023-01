Berthy Hauben uit Bilzen overleden, enkele dagen voor boek over zijn leven wordt uitgebracht

Toen hij de droom om te voet naar Lourdes te wandelen kon afvinken, was er nog die andere droom die hij graag wilde vervullen: een kapel bouwen ter ere van Onze-Lieve-Vrouw in Hees. "Hij heeft de kapel zelf gebouwd, samen met een bevriende metselaar en veel vrijwilligers ", vertelt Lenaers. "In augustus was de kapel klaar en zo was de cirkel voor hem rond. Lourdes was daarmee op 15 meter van zijn huis."