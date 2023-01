Ook in privékantoor van Joe Biden geheime overheidsdocumenten gevonden, uit periode waarin hij vicepresident was 

Ook Joe Biden of zijn entourage is blijkbaar niet altijd even nauwkeurig geweest met geheime overheidsdocumenten. Advocaten van de president vonden geheime documenten terug in een afgesloten kast in een kantoor van een Amerikaanse denktank. Biden gebruikte dat kantoor regelmatig in de jaren 2017 tot 2020, tot net voor de start van zijn presidentiële campagne.

De documenten werden begin november aangetroffen, toen de advocaten het kantoor aan het leegmaken waren. Volgens het Witte Huis ging het om "een klein aantal" documenten uit de tijd dat Biden vicepresident was.

Om hoeveel documenten het precies gaat, welke informatie ze bevatten en welke graad van geheimhouding ze hadden, is niet bekendgemaakt. Volgens CNN was een klein deel ervan als topgeheim geclassificeerd.

Volgens het Witte Huis is het Nationaal Archief dezelfde dag van de vondst nog op de hoogte gebracht en zijn de documenten de ochtend daarna aan het Nationaal Archief overhandigd. Het ministerie van Justitie is een onderzoek gestart.