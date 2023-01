Bietencampagne duurt langer dan voorzien: "Warme temperaturen na vrieskou doen bieten rotten"

De kwaliteit van de bieten moet optimaal zijn om ze in de fabriek te verwerken, zegt Boonen. "Daarom zijn we verplicht om de laag bieten die minder goed is, er af te schrapen. En dan is het belangrijk dat we ze onmiddellijk verwerken en niet meer stockeren in de fabriek. Zo kunnen we er toch nog kwalitatieve suiker van maken."

Een deel van de oogst is dus verloren, maar toch is de Tiense Suikerfabriek in het algemeen tevreden over de bietencampagne. Die zal vermoedelijk duren tot midden februari.