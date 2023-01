Brand vernielt kerststal aan kerk in Kuurne

In veel steden en gemeenten wordt het stilaan tijd om de kerststal te verwijderen, maar in Kuurne is die al eerder dan verwacht verdwenen. Maria, Jozef en de andere bewoners werden getroffen door een brand rond 5.30 uur deze ochtend.

De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet veel meer doen. De brand is gelukkig niet overgeslagen op de kerk zelf. Het gebouw liep zelfs helemaal geen schade op. Vermoedelijk is de brand veroorzaakt door een kortsluiting.