Tienduizenden aanhangers van president Lula demonstreren voor democratie in Brazilië, Bolsonaro opgenomen in ziekenhuis

In Brazilië hebben in verschillende steden tienduizenden mensen geprotesteerd tegen de bestorming van overheidsgebouwen zondag. De manifestanten eisen dat iedereen die verantwoordelijk is voor de bestorming, ook gestraft wordt. Duizenden aanhangers van ex-president Jair Bolsonaro bestormden zondag het parlement, het Hooggerechtshof en het werkpaleis van de president in de hoofdstad Brasilia. Bolsonaro zelf verblijft in de VS en is daar opgenomen in het ziekenhuis.