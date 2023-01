Brusselse burgemeesters klagen onveiligheid Leopold-II-laan aan: "Beperk snelheid tot 30 km per uur"

Maar een veiligere omgeving komt er niet alleen door een aanpassing van de infrastructuur, ook de snelheid van het wagenverkeer moet lager, klinkt het bij de burgemeesters. De snelheidslimiet in de Annie Cordytunnel en in het bovengrondse gedeelte op de Leopold-II-laan is vandaag 50 kilometer per uur. 30 is beter, luidt het. "Overal in Brussel geldt 30 kilometer per uur, maar niet op de drukste delen van de laan", zegt Laaouej. "Dat is verwarrend voor de weggebruiker."