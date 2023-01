CHECK- Bestormde gehoornde sjamaan mee Braziliaanse parlement en riep Bolsonaro op tot geweld? Deze (nep)verhalen doen de ronde

Bij de verkiezingen van oktober 2022 werd hij ook verkozen tot federaal afgevaardige voor de staat Minas Gerais, een zuidoostelijke deelstaat, en zetelt hij in het parlement. In aanloop naar de verkiezingen organiseerde hij met Youth for Brazil (Juventude pelo Brasil) samenkomsten in verschillende Braziliaanse steden en daar is de video afkomstig van.

Op deze livestream werd de laatste samenkomst uitgezonden en kan je aan het gebouw, aan het publiek en aan wat er gebeurt zien dat deze video gemaakt is op een van de samenkomsten van Youth for Brazil. Deze livestream is vanuit een ander standpunt gefilmd dan de video die circuleert, maar als je goed kijkt, zie je dat er naast Nikolas Ferreira een man met zwarte T-shirt aan het filmen is met zijn gsm en dat zijn camerastandpunt overeenkomt met de video die de ronde doet. (zie de afbeeldingen hierboven)