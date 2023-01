Recordhoeveelheid van 110 ton cocaïne onderschept in haven van Antwerpen

De douanediensten in ons land werken nauw samen met hun collega's in Nederland. Terwijl onze douane net geen 110 ton cocaïne onderschepten in de haven van Antwerpen, konden hun Nederlandse collega's 50 ton cocaïne vinden in de haven van Rotterdam. "Een gezamenlijk record en het bewijs dat doorgedreven samenwerking en informatie-uitwisseling loont", klinkt het. In Rotterdam gaat het wel om een daling in vergelijking met een jaar eerder.



Ons land gaat dit jaar in elk geval 108 bijkomende mensen aanwerven voor de Antwerpse haven. Tegelijk wordt er nieuw scanmaterieel aangekocht. Nederland gaat onder meer inzetten op artificiële intelligentie, chemische detectie, tracken van containers en de creatie van technische barrières. "Voor elke investering geldt dat beide landen profiteren, want samen staan we sterk", klinkt het. "Elke verdachte beweging die in Rotterdam wordt gesignaleerd of nieuwe vorm van verstoptechniek die in Antwerpen wordt ontdekt, kan beide havens vooruithelpen."



Het is niet duidelijk wat die 160 ton in Antwerpen en Rotterdam samen betekent in verhouding tot de volledige drughandel. Sommige schattingen gaan ervan uit dat zowat 10 à 20 procent van de gesmokkelde cocaïne ook effectief wordt onderschept.