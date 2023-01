Constantijn II, laatste koning van Griekenland, overleden op 82-jarige leeftijd

Constantijn II was de laatste koning van Griekenland. Hij zat van 1964 tot 1973 op de troon, maar werd met zijn familie al in 1967 verbannen na een militaire staatsgreep. Later werd in een referendum door het Griekse volk beslist de monarchie af te schaffen. Constantijn verhuisde met zijn vrouw, koningin Anne-Marie (een jongere zus van de Deense koningin Margrethe) en kinderen naar Londen in Engeland.

Constantijn was de neef van de Britse koning Charles III en de peter van de Britse prins William.