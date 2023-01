Curator uit Geraardsbergen veroordeeld voor gesjoemel, maar iedereen gaat in beroep tegen vonnis

Een maand nadat een curator uit Geraardsbergen veroordeeld werd voor een miljoenenfraude die decennialang duurde, gaan alle partijen in beroep. Zowel het parket, de veroordeelde curator en zijn vrouw, als de curatoren die aangesteld waren om de zaken van de veroordeelde curator af te handelen, kunnen zich niet vinden in het vonnis van de rechter in eerste aanleg en gaan dus in beroep.