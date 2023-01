Premier De Croo over akkoord met Engie: "Als De Wever zegt dat er niets ondertekend is, is dat factueel onjuist"

Kan de premier dan garanderen dat dan het licht niet uitgaat in België? “De kans dat het licht uitgaat, is bijzonder klein”, maakt hij zich sterk. “De situatie vandaag en de komende winters in ons land is een luxesituatie in vergelijking met andere landen, waar men vandaag aan het spreken is over afschakelingsplannen.”

“Maar natuurlijk gaat het om een technische installatie en daarbij kunnen altijd zaken fout lopen, zelfs buiten de wil van de exploitant. Maar alles is ervoor georganiseerd dat wij geen enkel probleem zullen hebben op het gebied van bevoorradingszekerheid en dat wij opnieuw controle nemen over onze eigen energie.”