"De geschiedenis van het antieke Rome in één huis": een van de meest iconische villa's van Pompeii gaat na restauratie weer open

Na jaren van stilstand en wanbeheer heerst er de laatste jaren een grote bedrijvigheid in de antieke vindplaats van Pompeii. Met de regelmaat van een klok worden nieuwe vondsten gedaan en bekend erfgoed gerestaureerd. De heropening van een van de meest luxueuze villa's van de ruïnestad is daarvan een voorbeeld.

Het Domus Vettiorum of Huis van de Vetti's werd gedurende 20 jaar grondig onder handen genomen. "Het is een van de iconische huizen van Pompeii, het domus par excellence, niet alleen door de uitzonderlijk belangrijke fresco's, maar ook door zijn inrichting en architectuur", zegt Arianna Spinosa, directeur van de restauratie.

Voor Gabriel Zuchtriegel, directeur van de antieke vindplaats, "vat het Domus Vettiorum de geschiedenis van Pompeii en bij uitbreiding van de Romeinse samenleving in één huis."

Vrijgelaten slaven

Het huis was eigendom van twee mannen, Aulus Vettius Conviva en Aulus Vettius Restitutus. Meestal wordt ervan uitgegaan dat zij broers waren, maar zeker is dat niet. Wat wetenschappers wél heel waarschijnlijk achten, is dat de Vettii geen aristocratische achtergrond hadden. Ze zouden slaven zijn geweest, die na hun vrijlating fortuin hadden gemaakt in de wijnhandel. Dat hun huis zo rijkelijk gedecoreerd was, kwam mogelijk doordat ze als "nieuwe rijken" absoluut wilden tonen dat ze intussen tot de economische elite behoorden. "Hun nieuwe status wilden ze uiteraard ook bevestigen via cultuur en het afbeelden van taferelen uit de Griekse mythologie", zegt directeur Zuchtriegel.

Zo bevat de woonkamer van het Domus Vettiorum, ook wel de Hal van Pentheus genoemd, een fresco van de Griekse held Herakles (Hercules voor de Romeinen), die als kind twee slangen te lijf gaat.

De antieke stad Pompeii, in de buurt van Napels in Zuid-Italië, werd verwoest bij de uitbarsting van de Vesuvius in het jaar 79. De stad werd onder de as bedolven, maar op die manier ook uitzonderlijk goed bewaard.

Bekijk hier meer beelden van het Domus Vettiorum:

