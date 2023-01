Amateurarcheoloog uit Alken vindt dodecaëder in Kortessem: een zeldzaam historisch voorwerp uit Romeinse tijd 

Een dodecaëder is moeilijk te beschrijven. Het is een geometrische, ruimtelijke figuur met 12 vijfhoekige vlakken en met telkens een bolletje aan de hoeken. Het is in brons gegoten en hol vanbinnen. "Het is nooit duidelijk geworden waarvoor het dient", vertelt Schuermans. "Ze denken dat het een meetinstrument was of iets om naar de sterren te kijken zodat de boeren wisten wanneer het tijd was om te oogsten en zaaien. Maar ook dat blijft een gok, het is echt iets mysterieus."