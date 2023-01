Toekomstvoorspeller, navigatiehulpmiddel of kaarsenhouder? Dodecaëder in Kortessem gehuld in mysterie

Amateurarcheoloog Patrick Schuermans had naar eigen zeggen snel door dat hij een stukje van een dodecaëder in handen had toen hij op speurtocht was in de velden van Kortessem. Nochtans is het geen alledaags voorwerp: in totaal zijn er om en bij de 120 dodecaëders gevonden in het Romeinse rijk. “Onder meer in Nederland, Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland”, schetst Guido Creemers. “Het is een voorwerp dat niet in pakweg Zuid-Italië of Griekenland voorkomt, enkel in het noordwesten.”