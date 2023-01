"Ik ben niet hoopvol, een nieuwe grens is overschreden": dreigt escalatie van drugsgeweld na dood van meisje van 11 in Merksem?

Tot nog toe escaleerde het drugsgeweld zonder dat er slachtoffers vielen, maar helaas is daar gisteren verandering in gekomen. Een 11-jarig meisje in Merksem is omgekomen bij een schietpartij. "Voor het eerst is er een dodelijk slachtoffer gevallen", zegt Maes daarover. "Een jong kind is dood en dat is verschrikkelijk." Hij vreest dat het einde van het geweld nog niet in zicht is. "Ik ben niet echt hoopvol: men heeft een nieuwe grens overschreden."

"Het was wachten op het eerste dodelijke slachtoffer", zegt criminoloog Jelle Janssens (UGent). "Het was sinds afgelopen zomer incident na incident." Ook hij vreest dat er nog meer geweld gaat volgen. "Als er dodelijke slachtoffers vallen bij dit soort afrekeningen, ontstaat er meestal een spiraal van geweld", zegt hij terwijl hij voorbeelden uit het buitenland aanhaalt. Hij noemt de dood van het meisje niet minder dan "een kantelpunt" voor het drugsgeweld in ons land.