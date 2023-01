Drugskoerier van criminele organisatie blijkt gepensioneerde Antwerpenaar van 70 jaar te zijn: parket eist 4 jaar cel

De bejaarde man uit Antwerpen werd in december 2021 opgepakt op een parkeerterrein in Peutie door speurders van de federale gerechtelijke politie van Halle-Vilvoorde. Ze hadden informatie gekregen over een lading drugs die vervoerd werd met een grijze Audi. Toen de politie het voertuig van de zeventiger doorzocht, bleek er 24,5 kilogram cocaïne verstopt te zitten in twee verborgen compartimenten.



Uit het verdere onderzoek bleek dat de man al minstens een half jaar lang verschillende drugstransporten had uitgevoerd en daarmee 60.000 euro had verdiend. Tijdens zijn verhoor gaf de Antwerpenaar toe dat hij meerdere hand- en spandiensten had geleverd aan een criminele organisatie. Volgens zijn advocaat wist de man echter niet dat hij drugs transporteerde. "Mijn cliënt heeft mensen en goederen vervoerd voor die bende, en wist dat wat hij deed illegaal was”, klonk het. “Hij dacht dat hij enkel geld vervoerde, geen drugs. Ik vraag de rechtbank om rekening te houden met de leeftijd van mijn cliënt en een straf met uitstel uit te spreken.”