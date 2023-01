EU en NAVO willen samenwerking naar hoger niveau tillen

In de verklaring wordt dan ook bevestigd dat de NAVO de hoeksteen van de collectieve veiligheid van zijn lidstaten blijft. "De NAVO blijft het fundament van de collectieve defensie van de geallieerden en is essentieel voor de Euro-Atlantische veiligheid. We erkennen de waarde van een sterkere en meer performante Europese defensie, die op positieve manier bijdraagt aan de mondiale en trans-Atlantische veiligheid en die complementair en interoperabel is met de NAVO", zo staat het in de verklaring.