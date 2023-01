Noodweer in Californië houdt aan en het ergste moet nog komen: evacuaties in Montecito, de thuis van Oprah Winfrey en prins Harry

De afgelopen jaren werd Californië ook getroffen door zware natuurbranden. Honderdduizenden hectaren bos werden daarbij verwoest. Daardoor is het gebied nu kwetsbaarder voor onder meer modderstromen.



De streek is de thuis van heel wat Amerikaanse sterren zoals acteurs Rob Lowe en Jennifer Aniston, en talkshowpresentatrices Oprah Winfrey en Ellen DeGeneres. Zij postte op sociale media een video van het noodweer. "This is crazy. We moeten vriendelijker zijn tegen Moeder Natuur", besluit ze aan de kant van een kolkende rivier (zie video hieronder):