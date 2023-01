Franse regering wil pensioenleeftijd optrekken van 62 naar 64 jaar, vakbonden houden volgende week eerste actiedag

De Franse regering wil ook fors snoeien in de talrijke uitzonderingen en speciale systemen die het huidige pensioenstelsel rijk is. Het zijn er ruim 40, bijvoorbeeld voor ambtenaren, zelfstandigen, parlementsleden, agenten, treinpersoneel of kaderleden. Toch zullen werknemers in een aantal beroepscategorieën - zoals medewerkers van de brandweer of politie - nog vervroegd met pensioen kunnen.