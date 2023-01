Dorpsraad Nossegem schaft kerstboomverbranding af: "Niet meer van deze tijd"

"We hebben een alternatief evenement klaar. Dat bestaat enerzijds uit de traditionele fakkeltocht. Die leidt de mensen naar een nieuwe plek aan de scoutslokalen van Nossegem. Daar kan je rond enkele vuurkorven genieten van een Glühwein of een ander drankje, en we laten er ook een vuurkunstenaar optreden", aldus Andries. Het nieuwe evenement kreeg Kerstboomverbranding CO2.0 als naam. Hij geeft wel toe dat het niet meer hetzelfde zal zijn. "Zo een kerstboomverbranding meemaken, geeft toch een speciaal gevoel. Dat gaan we moeten missen."