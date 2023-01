Nieuwe staking in de Belgische gevangenissen gaat om 22 uur van start

De onvrede mondt in de gevangenissen dus uit in een staking. De Smedt verwacht dat de actie goed opgevolgd zal worden. In enkele gevangenissen zouden volgens hem politieagenten gevorderd moeten worden omdat er te weinig personeel is. Maar Wallez voegt toe dat geen grote hinder verwacht wordt, tenzij misschien in de Brusselse gevangenissen, waar de actie het meest opgevolgd zou worden. Hij had nog geen signalen opgevangen bij de politie dat ze zouden moeten inspringen.

De Smedt gaat uit van een heel beperkt regime in de gevangenissen, bijvoorbeeld zonder bezoek of wandeling. Tijdens vorige stakingsdagen was er een nachtregime in de penitentiaire inrichtingen. Sinds enkele jaren geldt er een minimale dienstverlening in de gevangenissen. Wanneer onvoldoende cipiers opdagen voor die minimale dienstverlening, worden agenten opgetrommeld.

"In principe wordt er overal gestaakt, de oproep is federaal voor alle ambtenaren", voegt Frank Conings van ACV Openbare Diensten toe. "Maar de grootste hinder zal er zoals steeds in de gevangenissen zijn." Het personeel moet er in het kader van de mininale dienstbezetting aangeven of ze komen werken of niet.