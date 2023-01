Gevel stadhuis in Genk wordt extra verstevigd na gedeeltelijke instorting vorig jaar

Bij de instorting in februari vorig jaar vielen geen gewonden, maar de ravage was enorm. De stad liet afgelopen zomer de stabiliteit van de gevel van het stadhuis uitgebreid onderzoeken en daaruit bleek dat die enkele zwakke plekken had. Schepen Karel Kriekemans (CD&V): “Uit die studie is gekomen dat het nodig is om de gevel chemisch te verankeren, die werken starten volgende maand. De gevel is nog in een goede staat, ondanks dat het gebouw al 50 jaar oud is. We merken wel dat aan de gevel en aan de betonconstructie wat ouderdom op zit. Daarom gaan we die extra beveiligen.”