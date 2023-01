Oog om oog, tand om tand na dood van 11-jarig meisje in Merksem? "Familie zegt dat er geen wraakacties komen"

Volgens burgemeester van Antwerpen Bart De Wever (N-VA) gaat het om een afrekening in het drugsmilieu. "De familie is gekend en was eerder al bij incidenten betrokken", zegt hij in "Terzake". Van der Aa bevestigt dat: "Een aantal broers van de moeder van het slachtoffer is bekend in het drugsmilieu."

"De bekendste van hen, Othman E.B., zit al jaren in Dubai en is een voorbeeld van de vele 'drugsondernemers' die naar daar zijn uitgeweken. Andere ooms van het meisje werden in het verleden ook al veroordeeld, dus de piste dat dit om een incident in het drugsmilieu gaat, ligt voor de hand."