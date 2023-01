Hoe leg je een familieruzie bij? Gezinspsycholoog Katelijne Van Lommel reikt 5 spelregels aan

Als mensen ruzie krijgen, dan is dat vaak omdat ze iets missen. Bijvoorbeeld doordat ze het gevoel hebben dat ze niet gehoord of gezien worden, van veel te zorgen en weinig waardering te krijgen, van het niet goed kunnen doen. Ze hebben iets nodig van de ander, maar communiceren dat in chaos en conflict.

"Die kwaadheid is nooit echt kwaadheid, maar slechts een muur", legt Van Lommel uit. "Er zit altijd iets anders achter: onmacht, pijn, verdriet of gemis. De sleutel hier is om over die muur van kwaadheid te kijken. Wij noemen dat in therapie: ga voorbij die poortwachter, daar is het te doen."