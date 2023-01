Groen vicepremier Petra De Sutter pleit in Ninove opnieuw voor een afschaffing van de btw op groenten en fruit

Minister De Sutter bezocht vanochtend de sociale kruidenier van Ninove. Die biedt levensmiddelen aan zeer betaalbare prijzen of zelfs gratis. De minister kreeg er uitleg over de werking van verantwoordelijke Lucia De Boeck: "Voor corona hielpen wij een 40-tal mensen per week, nu zitten we gemiddeld aan 70 mensen per week. De nood is gestegen door de lockdowns tijdens corona, de energiecrisis en nu de oorlog in Oekraïne." Ook de sociale kruidenier is voorstander van een nultarief op gezonde voeding. De vzw achter de sociale kruidenier, Teledienst vzw, wil ook cursussen geven aan de klanten om hen te leren wat ze allemaal kunnen bereiden met gezondere voeding.