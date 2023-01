"Het smelt" van Veerle Baetens gaat op 1 februari in Europese première op Göteborg Film Festival

De Ingmar Bergman-competitie, vernoemd naar de beroemde Zweedse theater- en filmregisseur, bundelt "baanbrekende debuten, experimentele verhalen en existentiële gesprekken", stelt het Göteborg Film Festival.

Naast "Het smelt" zijn ook "La pecera" ("The fishbowl") uit Puerto Rico, "Den siste våren" ("Sister, what grows where the land is sick?") uit Noorwegen, "Salang-ui gogohag" ("Archeology of love") uit Zuid-Korea, "Runner" uit de Verenigde Staten, "Suro" uit Spanje, "La Palisiada" uit Oekraïne en "Girl" uit het Verenigd Koninkrijk geselecteerd.

Samen met Maarten Loix schreef Veerle Baetens het scenario voor de film, dat ze baseerden op de succesvolle gelijknamige roman van Lize Spit. "Het smelt" vertelt het verhaal van Eva: de jonge vrouw keert jaren na een uit de hand gelopen, snikhete zomer terug naar haar geboortedorp met een ijsblok in de koffer van haar auto om af te rekenen met het verleden.

Rosa Marchant en Charlotte De Bruyne kruipen in de huid van de jonge Eva en de volwassen Eva. Het productiehuis maakte eerder bekend dat de film pas in het najaar in de Belgische bioscopen te zien zal zijn.