Horecagroothandel Metro in Hasselt opnieuw open onder nieuwe naam Sligro-M

Horeca-uitbaters kunnen voor hun aankopen weer terecht in de vroegere Metro in Hasselt. Na een korte sluiting is de winkel weer open gegaan onder de nieuwe naam Sligro-M. Het is de bedoeling dat de klant zo weinig mogelijk merkt van de overname. Zelfs de kleuren van het Metro logo zijn behouden. Ook het personeel kan aan de slag blijven.

De Nederlandse groep Sligro heeft op één na alle Metro's overgenomen, alleen die in Evergem, bij Gent, is in handen van de Limburgse horecagroep Van Zon. De Metro-winkels behoorden tot dezelfde groep als de Makro-grootwarenhuizen, maar daarvoor is geen overnemer gevonden.