Inbrekers viseren verschillende handelaars in Landen: "We hebben alles op camera, maar identificeren wordt moeilijk"

Vorige week kreeg ook bouwhandel Kempeneers ongewenst bezoek. Opnieuw raakten de inbrekers binnen door het etalageraam stuk te slaan. "Mijn moeder slaapt hier in het gebouw en hoorde het lawaai. Ze is gaan kijken en toen ze de deur opentrok zijn ze gaan lopen. De inbrekers hebben niets kunnen stelen", legt eigenaar Nick Kempeneers uit.

Begin dit jaar werd er ook al ingebroken bij Beenhouwerij Peeters. Uitbater Jerry kon alles herbekijken op camerabeelden. "Het waren drie jonge gasten, maar ze waren goed vermomd, want ze hadden bivakmutsen op. Er is heel veel schade aangericht: de zonnetent is afgebroken, de voorruit en voordeur zijn stuk. Ze hebben uiteindelijk mijn kassa meegenomen, maar de schade die ze veroorzaakt hebben, is veel groter." Volgens Jerry wordt het moeilijk voor de politie om de daders op basis van de camerabeelden te identificeren. "Maar we kunnen maar proberen."