Inbrakenplaag in horeca-zaken in het  centrum van Halle

Het centrum van Halle heeft tijdens het voorbije weekend opnieuw inbrekers over de vloer gekregen. Vooral horecazaken werden geviseerd. Dat was onder meer het geval in café Cambrinus langs de Bergensesteenweg. "Zondagavond ben ik nog langs geweest en toen was er niks abnormaals te zien", zegt uitbater Jonathan, "maar toen ik maandagochtend arriveerde zag ik dat het raam van de toegangsdeur stuk was. De buit bleef beperkt tot enkele wafels, energiedrank en een paar zakjes chips. Voor mij gaat het om puur vandalisme.

Voor de uitbater is het doven van de straatverlichting de oorzaak. "Behalve op vrijdag en zaterdag is het hier pikdonker vanaf 23 uur", vertelt Jonathan. "De mensen durven niet meer buiten komen. Het heeft een sfeer van onveiligheid gecreëerd".