Actrice Kate Winslet onderbreekt interview om jonge reporter gerust te stellen: "Je mag me alles vragen, dit wordt geweldig"

Het interview vond plaats in het kader van een promotour van "Avatar: the way of water". Daarin neemt Winslet de rol van Ronal op zich, de vrouwelijke leider van een stam die onder water leeft. Een cruciaal personage in de film want het is bij haar dat hoofdrolspelers Jake Sully (vertolkt door Sam Worthington) en Neytiri (gespeeld door Zoe Saldana) onderduiken.