Inwoners van Zellik en Kobbegem maken zich zorgen over plannen nieuwe windturbines

Er zijn meerdere redenen waarom de buurtbewoners die windturbines niet zien zitten. "Eerst en vooral is het een plaats waar een drukbezochte trekvogelcorridor is, en waar verschillende bedreigde vogelsoorten hun broedplaats hebben. Maar we maken ons ook zorgen over de gezondheidsrisico's", zegt Lamblin. "Verschillende studies hebben al aangetoond dat een langdurige blootstelling in een straal van 2 kilometer gezondheidsproblemen kan veroorzaken. Er is een probleem met fijn stof, waaronder PFOS dat in de natuur terechtkomt. Mogen we dan nog fruit en groenten eten? En wat zal de impact zijn op onze kinderen? Daar zijn we bezorgd over."