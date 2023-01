Iran trekt straf voor Belg Olivier Vandecasteele nog op: 40 jaar cel en 74 zweepslagen

Na een schijnproces in december werd de West-Vlaamse Olivier Vandecasteele in Iran veroordeeld tot 28 jaar cel. Hij werd er dan al 10 maanden vastgehouden zonder dat iemand wist wat de aanklacht was. Begin januari raakte bekend dat hij zich volgens Iran schuldig gemaakt zou hebben aan onder meer spionage, witwassen en samenwerken met de Verenigde Staten tegen Iran.