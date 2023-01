Minister van Energie Van der Straeten (Groen) over nucleair akkoord: "Middelenverbintenis is niet zomaar iets"

Daags nadat het kernkabinet het licht op groen heeft gezet voor het akkoord dat premier Alexander De Croo (Open VLD) en minister Van der Straeten onderhandelden met Engie, gaf de energieminister tekst en uitleg bij de deal. Op de oppositiebanken viel te horen dat het nog steeds vaagheid troef is, dixit Thierry Warmoes (PVDA). "Het enige akkoord is dat Engie zijn medewerking verleent om tot een aantal studies te komen", vond Reccino Vanlommel (Vlaams Belang). Bert Wollants (N-VA) zat nog met serieuze vragen over hoe hoog de kosten effectief zullen zijn.

Hij vindt het ook "pijnlijk" dat niet voor een levensduurverlenging van 20 jaar wordt gegaan. Ook Vlaams Belang en Les Engagés pleitten daarvoor. Van der Straeten kaatste de bal echter terug en merkte op dat sommige van hen de voorbije jaren de kans hadden in de regering om de centrales 20 jaar langer te laten draaien, maar die stap niet hebben gezet. "Op 18 maart hebben we beslist tot een levensduurverlenging van twee kerncentrales. Dat akkoord voeren we stap voor stap uit en gisteren was daarin een cruciale stap", aldus de minister.