Historische eerste raketlancering vanaf Britse bodem is mislukt: "We blijken een afwijking te hebben"

De eerste trap van de raket werd succesvol gelanceerd, maar bij de tweede trap liep het fout. “De motor van de tweede trap had een technische afwijking en kwam niet in de benodigde baan”, luidt het. Maar wat er exact is misgelopen wordt nog onderzocht.

Wat al zeker is, is dat de 9 satellieten die de raket droeg, niet gelanceerd konden worden en verloren zijn gegaan. Of de draagraket weer op aarde is gevallen, kan niet bevestigd worden, maar als dat zou zijn, is het op niet-bewoond gebied gebeurd, verzekert de Britse ruimtevaartorganisatie.