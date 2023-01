China's eerste Marswagentje zou geen teken van leven meer geven: heeft harde winter op Mars sporen nagelaten?

De Tianwen-missie startte in juli 2020. In mei 2021 landde het Marswagentje Zhurong dan effectief op Mars, met succes. Het was pas de derde keer, na de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, dat een land erin slaagde een ruimtetuig te doen landen op Mars. Dat er een voertuig reed op Mars, was zelfs pas de tweede keer ooit, na de VS. Het betekende een grote boost voor de ambitieuze ruimtevaartplannen van China.