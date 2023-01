Grote bevraging Leuvense politie: "We willen weten hoe inwoners zich voelen in hun buurt"

"Wij doen regelmatig bevragingen bij Leuvenaars over veiligheid en leefbaarheid", zegt Marc Vranckx van de Leuvense politie. "Maar deze keer gaan we een uitgebreide bevraging doen. We willen buurt per buurt weten of mensen zich veilig voelen en wat ze als een probleem ervaren. Dat kan gaan over bijvoorbeeld overlast door hangjongeren, verkeersveiligheid, vandalisme, inbraken. En de mensen kunnen ook laten weten wat ze daarrond van de politie verwachten."