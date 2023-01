Waarom zijn wij ziek op vakantie? "Dat heet het omgekeerde Kortjakje-syndroom"

"We zijn vatbaarder voor ziekte als we rust nemen," zegt Lode Godderis, professor arbeidsgeneeskunde. “Als we werken dan is ons lichaam onder stress, dat zorgt ervoor dat ons lichaam alert is en ons immuunsysteem aangewakkerd is. Als we vakantie nemen, dan zijn we in rust en komen aandoeningen sneller naar boven.”